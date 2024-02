Deluxe Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Deluxe ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden die Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI der Deluxe liegt bei 53,27, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 49,82 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Deluxe-Aktie der letzten 200 Handelstage um 8,46 Prozent gestiegen ist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt hingegen nur um 0,25 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.