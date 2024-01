Deluxe Aktie: Jubelschreie!

Die Aktie Deluxe hat in den letzten Tagen eine starke Performance gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt. Mit einem Kurs von 21,5 USD liegt sie derzeit 14,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 sogar +20,85 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt die Rendite der Deluxe-Aktie im vergangenen Jahr um 117,78 Prozent darunter. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 7,87 Prozent, und Deluxe liegt derzeit 23,93 Prozent darüber. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Deluxe-Aktie liegt bei 12,04, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt mit 27,46 auf einem Niveau, das als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut".

Auch die Stimmung der Anleger bezüglich Deluxe ist positiv. Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Aufgrund dieser Faktoren wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Deluxe-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Anlegerstimmung.