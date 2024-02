Delticom Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Delticom-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,48 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,68 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie möglicherweise unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -2,76 Prozent, was 3 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 4,73 Prozent, und Delticom liegt derzeit 7,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Delticom besonders positiv diskutiert, aber in den letzten ein, zwei Tagen dominieren eher negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Delticom beträgt derzeit 54,17, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen neutralen Wert von 36 für die Aktie, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine Einstufung von "Neutral".