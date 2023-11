Delticom Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die Delticom-Aktie bei 21. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Delticom 21,78 Euro zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies um 29 Prozent weniger. Daher wird die Aktie aufgrund des niedrigen KGV als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite für die Delticom-Aktie beträgt 0 Prozent, basierend auf dem aktuellen Kursniveau. Das ist 4,32 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite bezieht die Dividende auf den aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmung rund um die Delticom-Aktie wird sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild von Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Delticom erhält eine "Neutral"-Bewertung für die Anzahl der Beiträge und Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Delticom daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine "Neutral"-Note.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Delticom-Aktie ein Durchschnitt von 2,05 Euro für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,05 Euro, was einer Nullprozent-Differenz entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft analysiert. Dieser beträgt derzeit 2,23 Euro, was dazu führt, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-8,07 Prozent). Aufgrund dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie von Delticom eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die einfache Charttechnik jedoch als "Neutral" bewertet.