Delticom Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Aktienkurs von Delticom zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -2,76 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche in den letzten 12 Monaten von 13,28 Prozent, liegt Delticom mit 16,04 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Beim Relative Strength Index (RSI), einem Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird ein Wert von 85,71 Punkten auf 7-Tage-Basis für Delticom angezeigt, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überkauft eingestuft wird. Diese Einschätzung führt zu einem "Schlecht"-Rating. Auf 25-Tage-Basis ist Delticom weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Delticom liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,94 Prozent in der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktie von Delticom wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Delticom bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".