Delticom Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Aktienkurs von Delticom wurde im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" bewertet. Dabei ergab sich eine Rendite von 3,77 Prozent, die um mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -5,67 Prozent verzeichnete, schnitt Delticom mit 9,45 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass Delticom weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 47,83 Punkten und der RSI25 bei 41,67 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Aktie war in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Delticom beträgt 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau und liegt mit 0,58 Prozent nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,58 Prozent für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.