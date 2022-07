Delticom AG-Aktie: Erweiterung des Vorstandes!

Der Aufsichtsrat der Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führendem Online-Händler für Reifen und Kompletträder, hat Dr. Johannes Schmidt-Schultes mit Wirkung zum 01. September 2022 zum Group Chief Financial Officer (CFO) der Gesellschaft bestellt. Dr. Schmidt-Schultes verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung als Geschäftsführer Finanzen und Chief Financial Officer Nach Stationen bei Klöckner & Co und der Deutschen… Hier weiterlesen