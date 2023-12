Deltantech Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Straumann":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI für die Delta Cleantech-Aktie beträgt aktuell 57,14, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Delta Cleantech eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Delta Cleantech daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden nicht nur von Bankanalysen beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung der Investoren und Internetnutzer. Die Analyse der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Delta Cleantech zeigt kaum Veränderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Delta Cleantech bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse betrachtet auch trendfolgende Indikatoren, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Delta Cleantech-Aktie beträgt aktuell 0,04 CAD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,02 CAD, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Delta Cleantech auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.