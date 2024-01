Deltantech Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) der Delta Cleantech-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 46,67 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Weder eine positive noch eine negative Tendenz konnte in den sozialen Medien beobachtet werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber der Delta Cleantech in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Delta Cleantech-Aktie derzeit über der 200-Tage-Linie (GD200) von 0,04 CAD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs mit 0,03 CAD einen Abstand von -25 Prozent aufgebaut hat. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,02 CAD, was einem positiven Signal von +50 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

In Summe erhält die Delta Cleantech-Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI, das Sentiment und den Buzz, die Anlegerstimmung und die technische Analyse.