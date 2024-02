Deltantech Aktie: Ist das noch normal?

Das Internet und insbesondere die sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung von Stimmungen und dem Buzz rund um Aktien. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Delta Cleantech wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung des Signals führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen an. Der RSI für Delta Cleantech liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Ebenso wird der RSI25 mit einem Wert von 57 als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für diese Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigt, dass die Aktie von Delta Cleantech in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen erhalten hat. In den vergangenen Tagen wurde sich jedoch weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Delta Cleantech beschäftigt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Delta Cleantech bei 0,03 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,025 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 und GD50.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für Delta Cleantech basierend auf verschiedenen Indikatoren.