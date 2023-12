Delta Resources Aktie: Jubelschreie!

Die Aktie der Delta hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,29 CAD gehabt, während der aktuelle Kurs bei 0,15 CAD liegt, was einer Abweichung von -48,28 Prozent entspricht. Diese charttechnische Analyse führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,12 CAD), liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +25 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Delta-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Delta-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 20, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Beim Vergleich mit dem RSI-Wert auf 25-Tage-Basis (33,33) zeigt sich jedoch eine neutrale Bewertung. In Summe ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Delta.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine bedeutende Veränderung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Delta-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Delta ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen der letzten beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.