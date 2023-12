Delta Oil, Gas Aktie: So schnell kann es gehen

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Delta Oil & Gas ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Die Auswertung der Meinungen der letzten beiden Wochen ergab überwiegend positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Dies zeigt, dass die Anleger insgesamt optimistisch in Bezug auf die Aktie sind.

In der technischen Analyse ergibt sich über die letzten 200 Handelstage ein Durchschnittsschlusskurs von 0,08 USD für die Delta Oil & Gas-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 0,000001 USD, was einem Unterschied von -100 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,04 USD liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von -100 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,13 % bei der Ausschüttung, weist Delta Oil & Gas eine Dividende von 0 % auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Sentiment- und Buzzanalyse zeigt, dass sich die Stimmung in den sozialen Medien kaum verändert hat und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsstärke gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.