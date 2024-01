Delta Galil Industries, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Delta Galil wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 67,31 Punkten, was bedeutet, dass die Delta Galil-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert von 39,81 deutet ebenfalls darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Delta Galil in den letzten 12 Monaten eine Performance von 150,25 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 0 Prozent lagen. Dies bedeutet eine Outperformance von +150,25 Prozent im Branchenvergleich für Delta Galil. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor übertraf Delta Galil mit einer Überperformance von 150,25 Prozent den Durchschnittswert um 0 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Delta Galil-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 14800,05 ILS liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16540 ILS liegt, was einem Unterschied von +11,76 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (15253,4 ILS) zeigt eine Überperformance von +8,43 Prozent, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien von Delta Galil ausgemacht werden, wodurch die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Delta Galil Industries-Analyse vom 13.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Delta Galil Industries jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Delta Galil Industries-Analyse.

Delta Galil Industries: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...