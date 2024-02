Delta Galil Industries im Check!

Die Analyse der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. In Bezug auf Delta Galil haben unsere Analysten die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde negativ ist. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Delta Galil diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung.

Die technische Analyse der Delta Galil-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) aktuell bei 51,49 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich für den RSI das Rating "Neutral".

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar verändern, und basierend auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung wird die Einschätzung für Aktien angepasst. In Bezug auf Delta Galil wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche erzielte Delta Galil in den letzten 12 Monaten eine Performance von 150,25 Prozent, was einer Outperformance von +150,25 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu hatte der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, und Delta Galil lag 150,25 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Delta Galil ein Rating von "Gut" in dieser Kategorie.