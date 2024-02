Delta Galil Industries Aktie: Ein handfester Grund

Die technische Analyse der Delta Galil-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von +11,19 Prozent zum aktuellen Kurs von 16650 ILS auf, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich lediglich eine Abweichung von +1,75 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Delta Galil-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Delta Galil wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als besonders negativ bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Sowohl der RSI7 mit 56,83 Punkten als auch der RSI25 mit 49,14 Punkten weisen auf eine neutrale Bewertung hin. Somit erhält das Delta Galil-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.