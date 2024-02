Delta Galil Industries Aktie: Abwarten

Die Einschätzung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. Im Fall von Delta Galil zeigt die Diskussionsintensität eine übliche Aktivität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Delta Galil als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Delta Galil liegt bei 80,54 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 53,11, was eine "Neutral" Einstufung für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Anhand der technischen Analyse ergibt sich ein positiver Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Delta Galil-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend negative Kommentare und Befunde in Bezug auf Delta Galil, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Delta Galil hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden muss.