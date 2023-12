Delta-Fly Pharma Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum misst. Aktuell wird der RSI der Delta-fly Pharma mit einem Wert von 19,21 als überverkauft eingestuft, was als "Gut" signalisiert wird. Bei einer Ausdehnung der Betrachtungszeit auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 56, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI mit "Gut" bewertet.

Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Stimmung und Kommentare zu Delta-fly Pharma neutral waren, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt für die Delta-fly Pharma-Aktie eine negative Bewertung. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt wird die Delta-fly Pharma-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Stimmung der Anleger mit einer neutralen bis schlechten Bewertung versehen.