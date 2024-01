Delta-Fly Pharma Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über die Aktie von Delta-fly Pharma diskutiert. Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Stimmung in die positive Richtung geht. In den letzten Tagen waren vor allem positive Themen für die Anleger von Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes hat die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhalten.

Die Internet-Kommunikation zeigt starke positive oder negative Ausschläge, die mit Hilfe von Analyse frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Delta-fly Pharma hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt für Delta-fly Pharma in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Delta-fly Pharma zeigt einen Wert von 57, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (50,88) zeigt, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Delta-fly Pharma.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Delta-fly Pharma derzeit bei 1032,26 JPY verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 947 JPY aus dem Handel ging, hat die Aktie einen Abstand von -8,26 Prozent aufgebaut und erhält daher die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal, da die aktuelle Differenz bei -13,57 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis der technischen Analyse.