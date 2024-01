Delta-Fly Pharma Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Bei Delta-fly Pharma liegt der 7-Tage-RSI bei 56,05 Punkten, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 44,64, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Delta-fly Pharma, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als neutral bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Delta-fly Pharma-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1028,9 JPY liegt. Dies führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich jedoch eine schlechte Bewertung aufgrund des aktuellen Wertes von 1083,64 JPY, der unter dem letzten Schlusskurs liegt.

Die Anleger-Stimmung bei Delta-fly Pharma ist insgesamt positiv, was sich in den Diskussionen der letzten beiden Wochen widerspiegelt. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Daher ergibt sich eine gute Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.