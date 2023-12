Delta-Fly Pharma Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse der Delta-fly Pharma-Aktie zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter den gleitenden Durchschnitten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich wesentlich geändert, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Delta-fly Pharma-Aktie derzeit überverkauft ist, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Auf der Basis des RSI25 wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der weichen Faktoren zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien neutral ist und die Nutzer vor allem neutrale Themen rund um Delta-fly Pharma diskutieren. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für die Delta-fly Pharma-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien eine "Neutral"-Bewertung.

Delta-Fly Pharma kaufen, halten oder verkaufen?

