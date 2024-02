Die Delta Drone International-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von Rocketdna veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Rocketdna, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie von Rocketdna aktuell 0, was eine negative Differenz von -5,52 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ergibt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Rocketdna von 0,009 AUD mit einer Entfernung von -10 Prozent vom GD200 (0,01 AUD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,01 AUD auf, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Kurs der Rocketdna-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Rocketdna liegt der RSI7 aktuell bei 38,46 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 46,43, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Insgesamt erhält das Rocketdna-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.