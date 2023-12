Delta Drone Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Tonner Drones als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tonner Drones-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 89,39 und ein Wert für den RSI25 von 83,11. Beide Werte deuten auf eine "Schlecht"-Einstufung hin, was zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Tonner Drones neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Damit erhält Tonner Drones insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Tonner Drones von 0,328 EUR mit -76,57 Prozent Entfernung vom GD200 (1,4 EUR) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,57 EUR auf, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt, da der Abstand -42,46 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Tonner Drones-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann die Tonner Drones-Aktie über einen längeren Zeitraum in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt für Tonner Drones in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".