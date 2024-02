Delta Apparel Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Aktienkurs von Delta Apparel hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -77,24 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt um -5,74 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Delta Apparel eine Underperformance von -71,5 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" betrug die mittlere Rendite -9 Prozent, und Delta Apparel lag 68,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Delta Apparel beträgt das aktuelle KGV 5, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein durchschnittliches KGV von 40 haben. Daher ist Delta Apparel aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt war. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesen Kategorien führt. Insgesamt erhält die Delta Apparel-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Delta Apparel-Aktie hat einen Wert von 99, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 82,87, was ebenfalls auf eine Überkauft-Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Delta Apparel.