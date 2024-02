Delta Apparel Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Analyse des Sentiments und der Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Delta Apparel zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ verändert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. Zuletzt waren vor allem positive Meinungen zu Delta Apparel in den sozialen Medien zu finden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Delta Apparel bei einem Wert von 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Delta Apparel somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Delta Apparel im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,23 Prozent erzielt hat, was 29,04 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -5,2 Prozent, und Delta Apparel liegt aktuell 33,03 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.