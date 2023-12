Delta Apparel Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Delta Apparel hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,13 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" eine Underperformance von -30,91 Prozent bedeutet. Der Durchschnitt der Branche fiel um -0,22 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Delta Apparel mit -3,79 Prozent unter dem Durchschnittswert um 27,34 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Delta Apparel liegt bei 66,32 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 61,68. Somit erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Delta Apparel derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur Branche beträgt -607,39 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht" von der Redaktion.

Die Stimmung gegenüber Delta Apparel wird auch berücksichtigt, da sie neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten einen Einfluss auf den Aktienkurs haben kann. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird. Damit kommt die Redaktion zu dem Fazit, dass Delta Apparel hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.