Delta Apparel Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Dividendenrendite von Delta Apparel beträgt derzeit 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 604,52 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Dividende. In Bezug auf den Aktienkurs hat Delta Apparel im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,52 % erzielt, was 49,27 % unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 30,4 %, wobei Delta Apparel aktuell 75,92 % unter diesem Wert liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Die Stimmung für Delta Apparel hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet. Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Delta Apparel als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,82 liegt die Aktie 91 % unter dem Branchen-KGV von 61,54, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.