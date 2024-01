Delta Apparel Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Änderungen im Stimmungsbild von Delta Apparel in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Auf dieser Ebene erhält Delta Apparel daher ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Delta Apparel diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrieren sich die Anleger jedoch vor allem auf positive Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Delta Apparel daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Delta Apparel beträgt derzeit 5,82 und liegt damit 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 61. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI von Delta Apparel ist mit 49,3 klassifiziert als "Neutral". Der RSI25 beläuft sich auf 72,25, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".