Delta Apparel Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Dividende von Delta Apparel liegt aktuell bei 0 und weist damit eine negative Differenz von -3,37 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten in Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten an vier Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Insgesamt herrschte eine verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf Delta Apparel, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Delta Apparel im letzten Jahr eine Rendite von -71,8 Prozent erzielt, was 70,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -0,83 Prozent, und Delta Apparel liegt aktuell 70,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Delta Apparel-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 7,51 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 2,78 USD liegt, was einer Abweichung von -62,98 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 4,85 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs (-42,68 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Werte erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.