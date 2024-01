Delta Air Lines bestellt bei Airbus 20 Großraumjets

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus startet nach seinem Auftragsrekord von 2023 mit einer Großbestellung in das neue Jahr. Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines bestellt 20 Exemplare des Langstreckenjets A350-1000, wie sie bei der Vorlage ihrer Jahresbilanz am Freitag in Atlanta mitteilte. Die Auslieferungen sollen im Jahr 2026 beginnen. Außerdem sicherte sich Delta nach eigenen Angaben Optionen über weitere 20 Airbus-Großraumflugzeuge. Die A350-1000 ist das größte Modell aus dem Airbus-Katalog, nachdem der Hersteller den Bau des weltgrößten Passagierjets A380 mangels Nachfrage eingestellt hat.

Im abgelaufenen Jahr hatte Airbus seinen Rivalen Boeing aus den USA bei Aufträgen und Auslieferungen erneut weit hinter sich gelassen. Der Hersteller aus Europa holte Bestellungen über mehr als 2000 neue Passagier- und Frachtjets herein und stellte damit einen Branchenrekord auf./stw/mis