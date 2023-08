Delta Air Lines: Quartalszahlen und erwarteter Gewinnanstieg von 58% in 59 Tagen

Weitere Suchergebnisse zu "Delta Air Lines":

IN KÜRZE: Delta Air Lines wird in 59 Tagen seine Quartalszahlen für das 3. Quartal bekanntgeben. Die Analysten erwarten einen Anstieg des Umsatzes um +12,20% auf 13,10 Mrd. EUR und einen Gewinnanstieg von +58,30% auf 997,54 Mio. EUR im Vergleich zum Vorquartal. Auf Jahressicht rechnen die Experten mit einem Umsatzwachstum von +18,80% und einem Gewinnanstieg von +109,70% auf 1,80 Mrd. EUR bei einem Gewinn pro Aktie von 2,77 EUR. Der aktuelle Aktienkurs hat sich in den letzten 30 Tagen um -4,95% verändert. Die Analysten prognostizieren einen Kursanstieg auf 55,36 EUR innerhalb der nächsten 12 Monate.

Anmerkung: Dieser Artikel dient nur als Informationsquelle und enthält keine Anlageempfehlungen oder Hinweise zur Performance der Delta Air Lines Aktie.