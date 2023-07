Delta Air Lines Inc: Quartalszahlen erwartet - Aktionäre und Analysten optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Delta Air Lines":

Delta Air Lines Inc, das in Atlanta, USA ansässige Unternehmen, wird in 80 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Delta Air Lines Inc Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Vor der Börseneröffnung werden also in Kürze die neuen Quartalszahlen von Delta Air Lines Inc vorgestellt. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 27,94 Mrd. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass Delta Air Lines Inc im Vergleich zum Vorquartal einen starken Umsatzanstieg verzeichnete. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 12,55 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass er nun um +12,60 Prozent...