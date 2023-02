Delta Air Lines Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Delta Air Lines":

Für die Aktie Delta Air Lines stehen per 13.02.2023, 21:43 Uhr 38.72 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Delta Air Lines zählt zum Segment "Fluggesellschaften".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Delta Air Lines wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 5 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine "Sell" Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Delta Air Lines als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 11 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 51,63 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 35,25 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 38,17 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Delta Air Lines mit einer Rendite von -10,1 Prozent mehr als 73 Prozent darunter. Die "Fluggesellschaften"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 15,66 Prozent. Auch hier liegt Delta Air Lines mit 25,75 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

