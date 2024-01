Delta Air Lines Aktie: Was ist jetzt zu tun!

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Delta Air Lines-Aktie stattgefunden. Alle 5 Bewertungen waren "Gut", während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Dies führt zu einem Gesamt-Rating von "Gut" für die Delta Air Lines-Aktie. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 55,8 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 37,95 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 40,45 USD ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen zu Delta Air Lines diskutiert, obwohl in den letzten ein, zwei Tagen die negative Stimmung zugenommen hat. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung, da vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Delta Air Lines-Aktie bei 47,24 liegt, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Eine Ausweitung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen "Neutral"-Wert von 32, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Die Stimmung und das Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Aktie daher insgesamt mit "Neutral" bewertet.