Delta Air Lines Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Delta Air Lines betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 67,83 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Delta Air Lines weder überkauft noch überverkauft (Wert: 32,28), was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Delta Air Lines eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Delta Air Lines daher eine "neutral" Einschätzung. Darüber hinaus haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, von denen die Mehrheit in die "schlechte" Richtung zeigt. Insgesamt erhält Delta Air Lines daher eine "neutral" Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Von Analysten wird die Delta Air Lines-Aktie aktuell mit "gut" bewertet, basierend auf 5 "gut"-, 0 "neutral"- und 0 "schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 55,8 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 38,7 Prozent entspricht und somit ebenfalls eine "gute" Empfehlung darstellt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Delta Air Lines-Aktie bei 40,23 USD, was +10,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +4,44 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "gut" eingeschätzt.