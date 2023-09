Delta Air Lines Aktie: Analysten prognostizieren hohe Gewinne trotz aktuellem Kursrückgang

Die Delta Air Lines Aktie befindet sich derzeit in einer Abwärtsbewegung und hat in den letzten 30 Tagen um -6,66% nachgegeben. Die Analysten sind jedoch optimistisch und prognostizieren für die nächsten 12 Monate einen Kursanstieg auf 56,03 EUR, was einem Gewinn von +54,17% entsprechen würde.

Die Quartalszahlen für das dritte Quartal werden in 19 Tagen erwartet und sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Die aktuellen Schätzungen deuten auf ein starkes Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal hin. Der Umsatz soll voraussichtlich um +12,60% auf 13,56 Mrd. EUR steigen und der Gewinn wird voraussichtlich um +43,00% auf 929,95 Mio. EUR ansteigen.

Auf Jahressicht erwarten die Analysten ebenfalls positive Zahlen. Der Umsatz soll um +19,10% steigenfallen und der Gewinn wird voraussichtlich um...