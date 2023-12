Delta 9 Cannabis Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Delta 9 Cannabis-Aktie verzeichnet einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,05 CAD und wird derzeit zu einem Kurs von 0,03 CAD gehandelt. Dies bedeutet, dass der Kurs um 40 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,03 CAD, was einen Abstand von 0 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Delta 9 Cannabis zeigt sich als neutral. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Delta 9 Cannabis ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt. In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild erhält die Aktie daher auch insgesamt eine "Neutral"-Note.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Delta 9 Cannabis-Aktie liegt bei 50, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 60 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurden über Delta 9 Cannabis neutral diskutiert, jedoch zeigt sich in den letzten ein, zwei Tagen ein verstärktes Interesse an negativen Themen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.