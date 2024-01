Delta 9 Cannabis Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Delta 9 Cannabis bleibt neutral, basierend auf den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Weder positive noch negative Themen haben in den vergangenen ein bis zwei Tagen das Interesse der Anleger geweckt. Daher wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Delta 9 Cannabis derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Arzneimittelsektor. Dieser Unterschied von 1,79 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "schlecht".

Die Stimmungslage in den sozialen Medien bezüglich Delta 9 Cannabis hat sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Delta 9 Cannabis-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,05 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt jedoch bei 0,025 CAD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Stimmung der Anleger, eine negative Beurteilung der Dividendenpolitik und der einfachen Charttechnik sowie eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien.