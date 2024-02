Delta 9 Cannabis Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Beurteilung einer Aktie basiert nicht nur auf finanziellen Kennzahlen, sondern auch auf der Analyse der Kommunikation im Internet. Bei Delta 9 Cannabis zeigten sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität war stark erhöht, was zu einer guten Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einer weiteren guten Bewertung führte. Zusammen ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Delta 9 Cannabis im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite aus. Mit 0 % liegt sie 1,88 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 1,88 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse ergab, dass die Delta 9 Cannabis-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt eine schlechte Bewertung erhält. Der aktuelle längerfristige Durchschnitt beträgt 0,04 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,025 CAD liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,03 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer negativen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Delta 9 Cannabis ergibt sich ein "Neutral"-Rating sowohl für den 7-Tage-RSI als auch den 25-Tage-RSI.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Delta 9 Cannabis-Aktie, basierend auf verschiedenen Analysekriterien.