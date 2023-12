Delta 9 Cannabis Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes.

Für Delta 9 Cannabis wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 60, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt erhält Delta 9 Cannabis somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -1,9 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel". Daher erhält Delta 9 Cannabis eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,05 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,03 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -40 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,03 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Delta 9 Cannabis somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Delta 9 Cannabis-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung.