Delphax Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die technische Analyse zeigt, dass die Delphax-Aktie derzeit in einem Abwärtstrend liegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen deutlich über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich eine neutrale Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität sowie kaum Änderungen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer neutralen Einstufung auf dieser Ebene führt.

Der Relative Strength-Index ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Delphax-Aktie auf der Basis des RSI7, während der RSI25 eine schlechte Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" eingestuft.