Delphax Aktie: Wann tut sich was?

Die Analyse von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Die Analysten haben Delphax auf verschiedenen sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den letzten Tagen in den sozialen Medien rund um Delphax diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie von Delphax in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls, dass die Aktie von Delphax neutral ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung bedeutet. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 54,05, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet auf eine neutrale Einschätzung der Aktie von Delphax hin. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Delphax liegt bei 0,04 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,02935 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -26,63 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,03 USD, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Delphax daher als "Neutral" bewertet, basierend auf den harten und weichen Faktoren, die in die Analyse einbezogen wurden.