Delphax Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt überwiegend negativ über die Aktie von Delphax diskutiert. Die negativen Themen rund um Delphax haben in den vergangenen Tagen besonders die Aufmerksamkeit des Meinungsmarktes auf sich gezogen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Für Delphax liegt der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass Delphax überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Delphax festgestellt werden, weshalb sowohl das Sentiment als auch der Buzz mit "Neutral" bewertet werden.

Die technische Analyse zeigt, dass Delphax derzeit -23,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -42,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt ist. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.