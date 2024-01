Delphax Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Das Sentiment und der Buzz rund um Delphax können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden, um interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Delphax in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Delphax-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,03349 USD) weicht somit -16,28 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs (0,03 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+11,63 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Delphax-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Delphax-Aktie hat einen Wert von 20, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist Delphax auf 25-Tage Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Delphax.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Delphax wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert und das Stimmungsbarometer zeigte in die negative Richtung. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen sind es vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Delphax auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.