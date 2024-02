Delphax Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Das Anleger-Sentiment für die Delphax-Aktie wurde kürzlich in den sozialen Medien intensiv diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen geäußert wurden. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments als "Gut". In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich jedoch ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,04 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,02935 USD lag, was einem Rückgang von 26,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Bewertung auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Delphax zeigt eine neutrale Ausprägung von 50 und für einen Zeitraum von 25 Tagen einen RSI25 von 54,05, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Delphax-Aktie.