DelphX Capital Markets-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Delphx Capital Markets liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 60 für die Delphx Capital Markets, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse der Stimmung in sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare und Befunde über die Delphx Capital Markets. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung für die Aktie in Bezug auf die Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Delphx Capital Markets-Aktie bei 0,13 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,16 CAD deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,18 CAD, was unter dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Delphx Capital Markets auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für die Delphx Capital Markets in diesen Punkten.