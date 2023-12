DelphX Capital Markets Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ, so die Anleger. An einem Tag dominierten jedoch vorwiegend positive Themen die Diskussion, während an den beiden folgenden Tagen die negativen Themen überwogen. In Bezug auf das Unternehmen Delphx Capital Markets wurde ebenfalls verstärkt über negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Delphx Capital Markets. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Delphx Capital Markets-Aktie hinsichtlich des 200-Tages-Durchschnitts aktuell bei 0,13 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,17 CAD deutlich darüber liegt (+30,77 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,18 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,56 Prozent). Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird Delphx Capital Markets daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Delphx Capital Markets zeigt einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 57,89 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung für die Aktie.