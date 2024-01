DelphX Capital Markets Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Das Anleger-Sentiment für Delphx Capital Markets basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Delphx Capital Markets eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Delphx Capital Markets bei 0,165 CAD, was einer Entfernung von +26,92 Prozent vom GD200 (0,13 CAD) entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,18 CAD auf, was wiederum zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -8,33 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Delphx Capital Markets-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Delphx Capital Markets liegt bei 44,44, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 55,88 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral"-Niveau.

In den letzten Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Delphx Capital Markets festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, blieb unverändert. Somit erhält Delphx Capital Markets in beiden Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend kann Delphx Capital Markets für diese Stufe daher ein "Neutral" zugesprochen werden.