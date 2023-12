DelphX Capital Markets Aktie: Immer langsam!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung von Stimmungen und Meinungen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die damit einhergehenden Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Delphx Capital Markets wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, weshalb die Bewertung des Signals als "Neutral" erfolgte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils neutral. Es gab zwei Tage mit negativen Diskussionen und vier Tagen mit neutralen Diskussionen, während in den letzten ein bis zwei Tagen weder positiv noch negativ über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dieser neutralen Stimmungslage wird die Aktie von der Redaktion ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Delphx Capital Markets liegt bei 63,64 und führt zur Einstufung als "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,12 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,17 CAD deutlich darüber liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,18 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Delphx Capital Markets-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.