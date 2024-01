DelphX Capital Markets Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Delphx Capital Markets ergibt sich ein neutraler Wert von 61,54 Punkten für den RSI7 und von 59,46 für den RSI25, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt die Intensität der Diskussionen, dass die Aktie von Delphx Capital Markets weder besonders viel noch wenig Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Delphx Capital Markets-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,13 CAD lag und der letzte Schlusskurs bei 0,145 CAD +11,54 Prozent davon abweicht, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs von 0,18 CAD für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage unter dem gleitenden Durchschnitt (-19,44 Prozent), was zu einem schlechten Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.