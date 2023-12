DelphX Capital Markets Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich geändert, was zu einem neutralen Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten Wochen überwiegend negative Meinungen über Delphx Capital Markets geäußert wurden. Auch die behandelten Themen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Delphx Capital Markets ergibt eine neutrale Bewertung sowohl für den 7-Tage-RSI als auch für den 25-Tage-RSI.

Die technische Analyse ergibt gemischte Signale: Der aktuelle Kurs liegt 26,92 Prozent über dem GD200, was als gut bewertet wird. Allerdings liegt der Kurs 8,33 Prozent unter dem GD50, was als schlecht eingestuft wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Delphx Capital Markets-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.